بريطانيا: لم نتوصل للجناة في واقعة غاز نوفيتشوك

قال نيل باسو مساعد مفوض الشرطة البريطانية الأربعاء إن الشرطة لم تعرف بعد هوية المسؤولين عن واقعتي تسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك في إنكلترا ولا يمكنها ضمان عدم وجود آثار باقية من هذه المادة.

وأوضح باسو، وهو أكبر مسؤول في شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، في بيان: "كنت أود لو أستطيع أن أقف هنا وأقول إننا حددنا هوية الجناة وأمسكنا بهم وإننا متأكدون تماما من عدم وجود آثار من غاز الاعصاب في أي مكان في البلاد".

وأضاف أن "الحقيقة القاسية هي أنني غير قادر على تقديم مثل هذه التأكيدات أو التطمينات في الوقت الحالي".

وتسمم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته بغاز الأعصاب نوفيتشوك في مدينة سالزبري في آذار/مارس، وأصيب رجل وامرأة بريطانيان هذا الشهر بالمرض إثر التعرض لنفس المادة.

وتوفيت المرأة وتدعى دون ستيرغيس فيما أعلن مستشفى سالزبري الأربعاء أن تشارلي رولي الذي يتلقى العلاج في المستشفى منذ 30 حزيران/يونيو إثر تعرضه لمادة نوفيتشوك السامة، "لم يعد في حالة حرجة".

وكان المستشفى قد أفاد الثلاثاء بأن رولي استعاد وعيه مشيرا إلى أنه لا يزال مريضا جدا ويحتاج إلى عناية متخصصة على مدى 24 ساعة.

وفي بيان منفصل، قالت الشرطة إنها تمكنت من التحدث إلى الرجل "لوقت قصير" و"تعتزم التواصل معه مجددا في الأيام المقبلة".

واتهمت بريطانيا هذا الأسبوع روسيا بتنفيذ الهجوم الذي أصيب خلاله رولي وستورغيس.