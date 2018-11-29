محادثات السلام اليمنية تبدأ الأسبوع المقبل

قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون الخميس إن المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة وتستهدف البحث عن سبل إنهاء الحرب في اليمن ستبدأ الأسبوع القادم في السويد.

وأعلن رئيس اللجنة الثورية العليا في حركة الحوثيين باليمن محمد علي الحوثي الخميس أن وفد الحركة سيحضر تلك المحادثات "إذا استمر ضمان الخروج والعودة الآمنة ووجدت المؤشرات الإيجابية التي تدلل على أهمية السلام لدى الأطراف الأخرى".

وتحاول الأمم المتحدة إجراء محادثات بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، وجماعة الحوثيين الموالية لإيران للاتفاق على إطار عمل للسلام وتشكيل هيئة حاكمة انتقالية.

والتقى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بممثلين عن الأحزاب السياسية اليمنية في العاصمة الأردنية عمان الخميس.

وقال اثنان من الممثلين الذين حضروا الاجتماع إن غريفيث يأمل في عقد الجولة المقبلة في الرابع من كانون الأول/ديسمبر.

وتأتي المحادثات المزمعة فيما تستمر دول غربية في بذل جهود من أجل إنهاء الحرب التي دفعت بالبلاد إلى شفا المجاعة.

وفشلت الأمم المتحدة في عقد جولة مفاوضات بجنيف في أيلول/سبتمبر الماضي لعدم مشاركة الحوثيين.