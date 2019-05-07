بريطانيا.. مولود ملكي جديد

وضعت ميجان، دوقة ساسكس البريطانية وزوجة الأمير هاري، مولودا ذكرا الاثنين ليكون السابع في ترتيب ولاية العرش والذي وصفه أبوه بأنه "جميل للغاية".

وقال قصر باكنجهام إن الطفل، الذي لم يطلق عليه اسم بعد، ولد في الساعات الأولى من صباح الاثنين وبلغ وزنه 3.2 كيلوجرام وإن الأم والطفل في صحة جيدة.

وقال هاري للصحفيين في وندسور بغرب لندن حيث يقيم الزوجان وهو يبتسم ”ما تقوم به أي امرأة من هذا القبيل أمر أعجز عن فهمه لكننا نشعر بسعادة غامرة وامتنان لكل الدعم الجميل من الجميع".

وأضاف "إنه أمر مذهل ورائع. أنا فخور تماما بزوجتي وبكل أب أو ولي أمر يقول إن طفلك مذهل. هذا الطفل جميل للغاية".

وحضر هاري حفيد الملكة إليزابيث الولادة وكانت دوريا راجلاند والدة ميجان موجودة مع الزوجين في منزلهما.