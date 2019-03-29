بريكست.. فشل البدائل

بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء على الخروجِ من الاتحاد الأوروبي، لا يزال من غير الواضح كيف أو متى ستتم هذه العملية أو ما إذا كانت ستحدث من الأساس.

الخميس، أجاز رئيس مجلس العموم البريطاني إجراء تصويت ثالث على اتفاق بريكست.

وقررت الحكومة ألا تطرح للتصويت، الذي يجري الجمعة، سوى جزء من الاتفاق هو معاهدة الانسحاب، مع استبعاد الإعلان السياسي حول مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس العموم البريطاني صوت مساء الأربعاء بالموافقة على تأجيل الخروجِ من الاتحاد الأوروبي من موعده الأصلي في 29 آذار/مارس الجاري، لكنه أخفق في تبنّي أي مقترح بديل لخطة الخروجِ الحالية.

المجلس وافق على تأجيل بريكست إلى 12 نيسان/أبريل المقبل، إذا رفض النواب اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للمرة الثالثة، أو إلى 22 نيسان/مايو المقبل إذا قبلوا الاتفاق.. غير أن المجلس أخفق في تبنّي أي من الاقتراحات الثمانية البديلة غير الملزمة.

البديل الأول: وهو الخروج من الاتحاد من دون اتفاق، فشل برفض 400 نائب مقابل موافقة 160 نائبا آخرين.

البديل الثاني: يتعلق بنقض المادة 50 من معاهدة الاتحادِ الأوروبي من جانبٍ واحد، وفشل هو الآخر عندما رفضه 293 نائبا وووافق عليه 184 آخرين.

البديل الثالث: إجراء استفتاء شعبي آخر على بريكست وهو حلم راود كثيرين من الراغبين في البقاء في الاتحاد الأوروبي.. لكن المقترح قوبل برفض 295 نائبا مقابل موافقة 268 نائبا آخرين.

البديل الرابع: استمرار العلاقات بين الجانبين على شكلها الحالي طوال المفاوضات المستقبليّة إذا لم يتم حاليا التوصل لاتفاق. رفضه 422 نائبا مقابل موافقة 139 آخرين.

البديل الخامس: رفضه 283 نائبا، ويتعلق باستمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوقِ المشتركة ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية. أيّد الفكرة 188 نائبا فقط.

البديل السادس: رفضه 377 نائبا. ويتعلق باستمرار عضوية بريطانيا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وافق عليه 66 نائبا فقط.

البديل السابع: اقتراح باستمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الجمركي. رفضه 272 نائبا مقابل موافقة 264 آخرين.

البديل الثامن والأخير: رفضه 307 نواب. ويتعلق باستمرار بريطانيا في الاتحاد الجمركي والامتثال لقواعد السوق المُشتركة في المُستقبل. وافق عليه 237 نائبا.