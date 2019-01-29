'بريكست'.. ماي تؤيد إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي

تؤيد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مقترحا بإعادة التفاوض جزئيا على اتفاق توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي في إطار سعيها لتهدئة المعارضة التي قوبل بها الاتفاق في البرلمان البريطاني.

وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس إن الحكومة تؤيد تعديلا يرفص بندا قد يضع بريطانيا في وحدة جمركية مع الاتحاد لتجنب تحديد نقاط عبور على حدود أيرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.

وقال فوكس في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية إن التعديل يقدم أفضل فرصة لبريطانيا لتجنب مغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بشأن العلاقات المستقبلية.

وتأتي تعليقات فوكس فيما يستعد نواب البرلمان للتصويت على سلسلة من التعديلات على اتفاق بريكست بعدما رفض مجلس العموم بأغلبية ساحقة الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد منذ أسبوعين.