بري يلمح إلى 'انفراجة وشيكة' في تشكيل الحكومة

ألمح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين إلى أن انفراجة ربما تكون وشيكة في المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.

وقال بري ردا على سؤال عن الحكومة: "مبدئيا من المفروض يحصل شيء ما اليوم".

ويحاول رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي نظمت في مايو/أيار، لكنه لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأحزاب.

وقال الحريري في وقت سابق هذا الشهر إن المشاكل الاقتصادية في لبنان لا تسمح بالمزيد من التأخير.

وتتمحور العقبة الأساسية في المفاوضات بين حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع والتيار الوطني الحر التابع للرئيس ميشال عون.

وقال النائب آلان عون من التيار الوطني الحر إنه يتوقع أن يتم الاتفاق على الحكومة يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وأعلن جعجع الاثنين اتخاذ القرار بالدخول إلى الحكومة "لنكمل من داخلها تحقيق أهدافنا التي من أجلها ترشحنا إلى الانتخابات النيابية". وقال إن "العرض الأخير الذي قدم للقوات هو كناية عن نيابة رئاسة الحكومة ووزارة العمل، إضافة إلى الثقافة والشؤون الاجتماعية".