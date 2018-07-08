بسبب احتفالهم بميلاد قائد فارسي.. إيران تعتقل 50 شخصا

اعتقلت السلطات الإيرانية نحو 50 شخصا قبل أيام من تجمع سنوي يقام في قلعة تاريخية بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.

وقال ناشطون إيرانيون في مجال حقوق الإنسان إن "الاعتقالات وقعت في عدة مدن من بينها تبريز وأهار في مقاطعة أذربيجان الشرقية ومشغين شهر في محافظة أردبيل المجاورة".

وذكرت وكالة أنباء "هرانا" الإيرانية أن مسؤولي الأمن اتصلوا بعشرات الناشطين وحذروهم وأبلغوهم بضرورة الابتعاد عن الاحتفال السنوي".

وتم استدعاء العشرات من النشطاء الآخرين وجرى تهديدهم بالاعتقال في حال حضروا الاحتفال، وفقا للوكالة التي يديرها ناشطون في مجال حقوقيون.

وخلال السنوات القليلة الماضية بدأ الآلاف من الإيرانيين، ومعظمهم من الناشطين الأذريين الناطقين باللغة الأذربيجانية، بإقامة احتفالات سنوية في قلعة باباك التاريخية الواقعة في مدينة كاليبار في محافظة أذربيجان الشرقية.

وعادة ما يتجمع هؤلاء خلال أول عطلة نهاية أسبوع من شهر تموز/ يوليو للاحتفال بيوم ولادة القائد الفارسي باباك خورامدين الذي حارب الدولة العباسية ودعا من أجل استقلال إيران عن بغداد آنذاك.