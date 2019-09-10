بسبب اعتقال أردنيين.. عمّان تستدعي السفير الإسرائيلي

استدعت وزارة الخارجية الأردنية الثلاثاء السفير الإسرائيلي في عمان للمطالبة بالإفراج الفوري عن إثنين من المواطنين الأردنيين اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية بعد عبورهما جسر الملك حسين في المنطقة الفاصلة بين البلدين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إن "الوزارة تعمل من خلال جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لإطلاق سراح الأردنيين عبد الرحمن مرعي وهبة عبد الباقي اللذين اعتقلتهما السلطات الاسرائيلية بعد عبورهما جسر الملك حسين" في المنطقة الفاصلة بين البلدين.

وأضاف أن "الوزارة استدعت اليوم (الثلاثاء) السفير الاسرائيلي (أمير ويسبرود) في عمان مطالبة بالإفراج الفوري عنهما، وإعلام الوزارة بكافة تفاصيل الاعتقال والتهم الموجهة لهما ومجريات التحقيقات وضمان حقوقهما القانونية".

وأوضح القضاة أن "القنصل الأردني في تل أبيب زار اليوم المواطن عبد الرحمن مرعي في مركز احتجازه لمتابعة القضية وتقديم الاسناد له والاطلاع على ظروف الاحتجاز، وأن شقيقة المواطنة هبة عبد الباقي تمكنت اليوم من العودة إلى أراضي المملكة عبر جسر الملك حسين بعد متابعة الوزارة لموضوع منعها من المغادرة".

وبحسب مصدر في الوزارة فإن عملية اعتقال هبة جرت في 20 اغسطس الماضي. أما عبد الرحمن فتم اعتقاله في الثاني من سبتمبر الجاري.

يذكر أن الأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل منذ عام 1994.

وتوترت العلاقات بين الجانبين عندما قتل حارس أمني في سفارة اسرائيل بعمان يحمل صفة دبلوماسي في 23 يوليو 2017 الأردنيين محمد الجواودة (17 عاما) والطبيب بشار الحمارنة (58 عاما) إثر "إشكال" داخل مجمّع السفارة.

وسمحت عمان للموظف بالمغادرة مع طاقم السفارة لتمتعه بالحصانة، واثار استقباله بحفاوة في اسرائيل غضبا في الأردن.

وقتل جندي اسرائيلي القاضي رائد زعيتر في مارس 2014 أثناء عبوره جسر الملك حسين إلى الضفة الغربية.

وتم فتح تحقيق مشترك إسرائيلي أردني فلسطيني في الحادث لم تظهر نتائجه حتى اليوم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن اسرائيل "أعربت عن ندمها" بعد ما حدث في يوليو 2017، ووافقت على دفع تعويضات للحكومة الاردنية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".