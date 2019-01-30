بسبب البرد.. الشرطة تطلب من المخالفين 'معروفا'

في الوقت الذي تشهد فيه العديد من الولايات الأميركية الوسطى والشمالية موجة برد قارس، وجهت الشرطة في إحدى مقاطعات ولاية ميزوري نداء هزليا طلبت فيه من المجرمين اخذ قسط من الراحة.

ونشرت شرطة وارينسبيرغ في ميزوري طلبا على صفحتها على فيسبوك قالت فيه "نحن نطلب معروفا (على الأقل للأيام الثلاثة القادمة)، هل يمكن الحفاظ على معدل الجريمة عند أقل مستوى ممكن؟ الجو بارد حقا في الخارج... قدم لنفسك ولنا معروفا من خلال البقاء في الداخل".

وتسببت موجة البرد حتى صباح الأربعاء في مقتل خمسة أشخاص على الأقل في جميع أنحاء الغرب الأوسط وفقا لوسائل إعلام أميركية.

وفتح عدد من ولايات الغرب الأوسط وبينها ميزوري ملاجئ للتدفئة، وأغلقت السلطات الإقليمية مئات المدارس وألغت شركات الطيران أكثر من ألفي رحلة نتيجة موجة البرد التي صاحبها تساقط كثيف للثلوج.

وانخفضت درجات الحرارة في عدد من الولايات وبهبوط الليل وصلت درجة الحرارة في شيكاغو إلى 18 درجة تحت الصفر وفي ديترويت إلى 14 درجة تحت الصفر وإلى 29 درجة تحت الصفر في منيابوليس.