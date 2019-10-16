بسبب التوتر في كاتالونيا.. رابطة الدوري الإسباني تطلب نقل الكلاسيكو إلى مدريد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، أنها طلبت من الاتحاد المحلي نقل مباراة الـ "كلاسيكو" المرتقبة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، إلى العاصمة مدريد بدل برشلونة، بعد أحكام السجن بحق قياديين يطالبون بانفصال إقليم كاتالونيا.

وتتخوف الرابطة من تأثير التوتر في إقليم كاتالونيا على أجواء المباراة، التي من المتوقع أن تشهد احتجاجات ضد الأحكام الصادرة عن القضاء الإسباني.

وأفادت الرابطة أنها طلبت "من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأن تعقد اجتماعا وتنقل مكان إقامة الكلاسيكو إلى مدريد بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرتنا".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين برشلونة بطل الموسمين الماضيين وثاني الترتيب حاليا، وريال مدريد المتصدر، على ملعب الأول كامب نو في 26 أكتوبر ضمن المرحلة العاشرة من الدوري.

وقالت صحيفة الماركا الإسبانية إن "كامب نو" شهد مظاهرات على مدى السنتين الماضيتين دعما لقادة الانفصال المسجونين، ومن المتوقع أن تشهد مقابلة الكلاسيكيو القادمة احتجاجات على أحكام السجن التي أصدرتها المحكمة الإسبانية.

وقضت المحكمة العليا الاسبانية الاثنين بسجن تسعة قياديين انفصاليين في كاتالونيا ما بين تسعة و13 عاما بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017، في حكم يهدد بعودة التوتر للمنطقة التي تشهد اضطرابات على خلفية المطالبة بالاستقلال منذ عقد، وأدان فريق برشلونة الأحكام.