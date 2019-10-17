بسبب الرادار.. هاتف غوغل الجديد لن يباع في هذه الدولة

أجهزة غوغل "بيكسل 4" لن تباع في ثاني أكبر سوق للأجهزة الخلوية في العالم وفق تصريحات غوغل لشبكة "سي أن أن".

وقال المتحدث باسم الشركة "قررنا عدم بيع بيكسل 4 في الهند".

وطرحت الشركة الثلاثاء جهازين من بيكسل بأحجام شاشة 5.7 بوصة و6.3 بوصة، والتي تستخدم ميزة جديدة تقوم على تكنولوجيا الرادار المستخدمين من تصفح الأغاني أو إصدار أوامر أخرى عن طريق التلويح باليد فوق الشاشة.

وعزت وسائل إعلام إحجام غوغل عن بيع الجهازين الجديدين في السوق إلى الهندية إلى عدم الحصول على موافقات لاستخدام أجهزتها التي تعمل على ترددات الـ 60 غيغاهيرتز، خاصة فيما يتعلق بمزايا الرادار الجديدة.

وعلى ما يبدو فإن الهند ليست الدولة الوحيدة التي لديها تحفظات على بعض المزايا، إذ أن ميزة التحكم عن بعد بحركات اليد، لن تكون متاحة للأجهزة التي ستباع في السوق اليابانية قبل موسم ربيع 2020.

وتعد الهند من أهم الأسواق للأجهزة الخلوية خاصة مع وجود نحو 400 مليون مستخدم فيها، ناهيك عن فرص التوسع وإيجاد شرائح جديدة من المستخدمين، ويسيطر عليها حاليا مبيعات الأجهزة الصينية مثل شياومي وبي بي كيه التي تستحوذ على 60 في المئة من الحصة السوقية.