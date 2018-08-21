بسبب بطارية أيباد.. آبل تغلق متجرها في أمستردام

أغلقت شركة آبل متجرها في العاصمة الهولندية أمستردام بعد انفجار بطارية جهاز أيباد.

وأقفل المتجر أبوابه بعد تسرب مواد كيمائية بسبب انفجار البطارية، بعد تعرض بعض الموظفين لصعوبة في التنفس على الرغم من اتباعهم إجراءات السلامة بوضع الجهاز في صندوق خاص وإغلاقه.

وواجهت آبل مشاكل في بعض بطاريات الأجهزة، خاصة بعد الإعلان عن إمكانية تغيير البطارية لبعض الأجهزة التي عانت من بطء خلال الفترة الماضية.

وأخلت آبل متاجرها في فترة سابقة من العام الحالي في كل من سويسرا وإسبانيا، بسبب مشاكل في بطاريات أجهزة أيفون. ولم تسجل أي إصابات في تلك الحوادث.

وفي حادث منفصل، تداول مستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لما يعتقد أنه احتراق لجهاز أيفون موضوع في مقدمة سيارة.

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