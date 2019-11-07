خوفا من "مادة مشبوهة".. إيران تلغي اعتماد مفتشة أممية

سحبت إيران اعتماد مفتشة تابعة للأمم المتحدة بعد حادثة وقعت "الأسبوع الماضي" خلال عملية "مراقبة" عند مدخل منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، حسبما ورد في بيان رسمي الخميس.

وقال البيان الذي نشر على موقع وكالة الطاقة الذرية الإيرانية إنه خلال عملية مراقبة، تسببت هذه المفتشة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بإطلاق إنذار" ما أثار قلقا من احتمال حيازتها على "مادة مشبوهة".

واستأنفت إيران الخميس نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، في إطار قرارها القيام بخطوة رابعة للتراجع عن التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقالت المنظمة في بيان "في الدقائق الأولى من الخميس، تم ضخ غاز (اليورانيوم في شبكات أجهزة الطرد المركزي وبدء) إنتاج وتجميع يورانيوم مخصب (...) في منشآت فوردو" التي تقع على بعد حوالى 180 كلم جنوب طهران.

وأوضح البيان أن "كل هذه النشاطات أنجزت "تحت إشراف الوكالة الدولية" المكلفة مراقبة البرنامج النووي الإيراني.

وتندرج هذه الخطوة في إطار إجراءاتها التي تلت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بقرار من الرئيس دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات أميركية عليها.