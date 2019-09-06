بسبب دعوى عالقة.. لبناني يضرم النار في نفسه أمام محكمة

أقدم مواطن لبناني الجمعة على إضرام النار في نفسه أمام بوابة "إحدى المحاكم في بيروت، وفقا لما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء.

وأضافت الوكالة أن "جورج.خ، وهو مواليد 1955 الرميل-بيروت، قام بسكب مادة البنزين على نفسه وإضرام النار أمام نقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن الداخلي عند مدخل بوابة قصر عدل بيروت الرئيسية إحتجاجا على عدم البت بدعوى عالقة لدى المحكمة".

وسارع عناصر الأمن اللبناني إلى إطفاء النار التي اندلعت بجسمه قبل أن يغيب عن الوعي ويقع أرضا، ليتم نقله فيما بعد بسيارة إسعاف الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وذكرت الوكالة أن "المحامي العام الاستئنافي في بيروت طلب من القضاء المباشرة بالتحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث".

وأفاد شهود عيان كانوا في مكان الحادث، أن الضحية كان يردد كلاما غير مفهوم باستثناء جملة "إعطوني الدواء".