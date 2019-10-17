بسبب "رافعة ونش".. توقف حركة خط مترو في القاهرة

مراسل الحرة

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة مترو الأنفاق المصري أحمد عبد الهادي صباح الخميس توقف حركة المترو بالخط الأول في محطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر بالقاهرة.



وقال في بيان صادر عن الهيئة القومية للأنفاق إنه أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة.



وأضاف أنه وبسبب سقوط "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية أدى لقطعها، وعلى الفور، تم التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات، وعلى الفور انتقلت جميع فرق الطوارئ مشيرا إلى أن العمل جار على إصلاح الشبكة الكهربائية.



وأكد البيان أن حركة القطارات تعمل من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة، ومن محطة الشهداء وحتى محطة حلوان، معلنا توقف حركة القطارات بمحطات "غمرة، الدمرداش، منشية الصدر" لحين إصلاح الشبكة الكهربائية.