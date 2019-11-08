رسائل غرامية تغزو آلاف الهواتف بالخطأ

تسبب خلل فني في شبكات هواتف خلوية بالولايات المتحدة في تلقي مستخدمين رسائل نصية على هواتفهم من أصدقائهم وأفراد عائلاتهم لم يقصدوا إرسالها.

وشكا عدد كبير من المستخدمين من أنهم تسلموا رسائل نصية في أوقات متأخرة من الليل من أشخاص يعرفونهم لكن هذه الرسائل بدت غريبة وغير متوقعة أو تتعلق بمناسبات قديمة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، شارك عديدون تجاربهم.

هذه المغردة ذكرت أن زوج صديقتها تلقى رسالة من زوجته تفيد بأنها تتعرض لملاحقة قضائية بسبب تحرش جنسي، لكنها تؤكد أنها لم ترسلها:

هذه السيدة قالت إن زوجها تسلم رسالة منها تقول إنها تحبه وتتمنى له عيد حب سعيد، رغم أنها على يقين أنها لم ترسل رسالة كهذه من قبل:

وأكدت شبكات اتصالات مثل "تي. موبيل" و"سبرنت" و"فارايزون" حدوث مشكلة فنية في خدمة الرسائل.

"سربينت" قالت إن تحديثا أجري على شبكتها تسبب في إعادة إرسال رسائل قديمة.

"سينيفيرس" مزود خدمة الرسائل النصية لـ"فارايزون" قالت في بيان إنه "خلال دورة الصيانة الداخلية الليلة الماضية، تم إرسال 168149 رسالة نصية لم يتم تسليمها من قبل عن غير قصد إلى العديد من مشتركي مشغلي شبكات الهاتف النقال".