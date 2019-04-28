بسبب فرط العمل.. وفاة 272 إندونيسيا

أعلن مسؤول إندونيسي الأحد وفاة 272 موظفا في الانتخابات لأسباب تتعلق غالبا بأمراض مرتبطة بالإرهاق جراء ساعات العمل الطويلة لفرز الملايين من أوراق الاقتراع في الانتخابات التي أجريت قبل حوالي 10 أيام.

وأضاف المسؤول أن صحة 1878 شخصا آخرين اعتلت أيضا بحلول مساء السبت.

وأضاف أن وزارة الصحة أصدرت منشورا مؤخرا يحث منشآت الصحة على توفير الرعاية القصوى للمرضى من العاملين في الانتخابات في حين تعمل وزارة المالية على تعويض عائلات المتوفين.

وكانت إندونيسيا نظمت أكبر انتخابات في يوم واحد في العالم، إذ أجريت في يوم 17 نيسان/أبريل للمرة الأولى انتخابات الرئاسة والانتخابات العامة معا بهدف خفض التكاليف.

وأشارت بعض التقديرات إلى مشاركة نحو 80 في المئة من إجمالي 193 مليون ناخب في أكثر من 800 ألف مركز اقتراع.

وتبين أن إجراء الانتخابات على مدار ثماني ساعات في بلاد تمتد لأكثر من خمسة آلاف كيلومتر مهمة شاقة وفتاكة بالنسبة للمسؤولين الذين تحتم عليهم فرز أوراق الاقتراع يدويا.

وتعرضت المفوضية العامة للانتخابات لانتقادات بالغة بسبب ارتفاع عدد الوفيات.

وستنتهي المفوضية من فرز الأصوات وإعلان الفائزين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 22 أيار/مايو المقبل.