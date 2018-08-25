بسبب فيديو.. واشنطن تدرج ثلاثة آسيويين على لائحة العقوبات

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية على لائحتها السوداء للإرهاب ثلاثة رجال آسيويين لمشاركتهم في شريط فيديو دعائي بثه تنظيم داعش في 2016 لإعدام رهينة، ولتشجيعهم آخرين في جنوب شرق آسيا على الانضمام إلى التنظيم المتشدد.

وأوضحت الوزارة في بيان الجمعة أن الثلاثة هم الماليزي محمد رافع الدين، والإندونيسي محمد كريم يوسف فايز، والفلبيني محمد رضا لاهمان كيرام.

وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر إن هذا الفيديو اندرج في إطار "حملة دعائية ترمي لجذب متطرفين للانضمام إلى جماعات إرهابية في جنوب شرق آسيا".

وأوضحت الوزارة أن رافع الدين (52 عاما) سجن بين عامي 2003 و2006 لارتباطه بتنظيم "الجماعة الإسلامية".

أما فايز (49 عاما) فأمضى تسع سنوات خلف القضبان في الفلبين لحيازته أسلحة ومتفجرات خلافا للقانون، وعندما خرج من السجن في 2014 توجه إلى سورية حيث انضم إلى داعش.

وقالت الوزارة إن كيرام (28 عاما) تورط في تفجير حافلة عام 2012 في الفلبين، وظل حتى مطلع 2017 يقاتل في صفوف داعش بسورية.