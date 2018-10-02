بسبب 'قمع' المسلمين.. قيود أميركية ضد الصين

بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب مراجعة سبل وقف تصدير التكنولوجيا الأميركية التي يمكن أن تستخدمها الحكومة الصينية في عملياتها لمراقبة واعتقال أفراد من أقلية الإيغور المسلمة.

وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في رسالة إلى أعضاء في الكونغرس إن وزارته قد تعلن تعديلات في سياسة التصدير في غضون أسابيع بالتشاور مع وزارة الخارجية وإدارات أخرى.

وأضاف روس "نقوم بهذه المراجعة بشكل سريع ونتوقع نشر التعديلات في إجراءات التصدير في وقت لاحق من هذا الخريف".

وذكر أن المراجعة تضمنت تقييم ما إذا ستتم إضافة أفراد وشركات وصينيين آخرين لقائمة الكيانات الخاضعة لشروط ترخيص خاصة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية عبرت الشهر الماضي عن قلقها العميق إزاء "حملة القمع التي تزداد سوءا" في الصين على الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ.