مصر.. مصابون في حريق خط أنابيب تابع لشركة بترول

اشتعلت مواد بترولية بعد حدوث كسر في خط أنابيب بمدينة إيتاي البارود في محافظة البحيرة المصرية، حسبما ذكرت صحيفة "البوابة" المحلية في مصر.

وأضافت الصحيفة أن شركة الكهرباء في البحيرة قطعت التيار عن غرب مدينة إيتاي البارود احترازيا بعد حدوث الاشتعال.

وأظهرت لقطات فيديو اشتعال حريق في خط الأنابيب التابع لشركة طنطا للبترول.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن 12 شخصا أصيبوا جراء الحريق.

وقالت مصادر لصحيفة اليوم السابع المصرية إن "لصوصا" قاموا بسرقة جزء من خط الأنابيب وأحدثوا ثقبا فيه ولم يستطيعوا السيطرة عليه.

وحسب المصدر ذاته، تمت السيطرة على الحريق الذي امتد للأراضي الزراعية.