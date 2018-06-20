جنرال إلكتريك خارج مؤشر داو جونز

أعلنت شركة "إس أند بي داو جونز" لمؤشرات الأسواق إزالة سهم شركة جنرال إلكتريك من مؤشرها "داو جونز" الصناعي، الذي يعتبر المؤشر الرئيسي في بورصة وول ستريت.

وتجسد هذه الخطوة مدى الصعوبات التي تمر بها المجموعة الصناعية الأميركية العملاقة منذ حوالي عامين.

وأعلن ديفيد بليتزر رئيس اللجنة المسؤولة عن أسهم المؤشرات في داو جونز أنه اعتبارا من 26 حزيران/ يونيو، سيتم استبدال سهم جنرال إلكتريك في المؤشر بسهم "وولغرينس بووتس آلاينس"، وهي شبكة متاجر تبيع أدوية ومواد صحية ومستحضرات تجميل وسلعا استهلاكية مختلفة.

وأوضح أن جنرال إلكتريك كانت من أوائل أعضاء مؤشر داو جونز الصناعي في 1896 وكانت جزءا منه بلا انقطاع منذ 1907.

وأضاف أنه "منذ ذلك الحين تغير الاقتصاد الأميركي: شركات قطاعات الاستهلاك والمال والصحة والتكنولوجيا هي اليوم أكثر بروزا وأهمية القطاع الصناعي انحسرت".

وقالت شبكة CNN إن إقصاء شركة جنرال إلكتريك من مؤشر داو جونز هو "أحدث إهانة" للشركة التي تتعامل مع أزمة نقدية خطيرة بسبب سنوات من الصفقات السيئة.

وكانت الشركة قد عينت مديرا تنفيذيا جديدا واقتطعت آلاف الوظائف بسبب الأزمة، وكانت الأسوأ في مؤشر داو جونز العام الماضي، وقد خسرت نصف قيمتها تقريبا ذلك العام. وانخفضت قيمة أسهمها 25 في المئة العام الحالي. ولدفع الديون الهائلة المستحقة عليها، اضطرت الشركة لبيع أصول احتفظت بها لمدة طويلة.