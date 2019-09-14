بسبب ملابسها الفاضحة.. حرمان سبّاحة من الفوز

مـُنحت طالبة في مدرسة ثانوية بولاية ألاسكا الأميركية جائزة الفوز ببطولة للسباحة، بعدما كانت حرمت منها بدعوى أن لباسها لم يكن لائقا ويكشف كثيرا من جسدها.

وقد شاركت الطالبة وتدعى بريكين ويليس في أربعة سباقات خلال بطولة مدرسية يوم الجمعة الفائت، وحققت نتائج جيدة، لكن أحد الحكام اعترض بأن لباس المتسابقة انزلق من مكانه وكشف جزءا كبيرا من منطقة الردفين ولم يكن لائقا، بحسب شبكة سي أن أن الإخبارية.

ولقيت ويليس تعاطفا كبيرا من المشاركين في البطولة والمدربين، فور انتشار سبب الاستبعاد، لأنها خاضت سباقين في البطولة باللباس ذاته من دون تلقيها أي ملاحظة بشأنه.

لكن اتحاد الرياضات المدرسية في ألاسكا أعاد يوم الثلاثاء منح الفوز لويليس، بحجة أن الحكم لم يبلغ مدرب الفريق الذي تنتمي إليه بملاحظاتاه عن لباسها فبل السباق.

ديوين إنغرام، مدرب بيركين، قال لشبكة "سي أن أن"، إنها من بين أكثر الرياضيين تطورا خلال سبعة أعوام قضاها في تدريب السباحين.

ودافعت إحدى المسؤولات باتحاد الرياضات المدرسية في الولاية، بأن بعض الأهالي يشتكون من أن ملابس سباحين من الذكور والإناث لا تغطي أجسادهم بشكل لائق.

وأصدر الاتحاد في وقت لاحق رسما توضيحيا يحدد الأماكن التي على المتسابقات تغطيتها أثناء المباريات