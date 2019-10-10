بسبب نشر "مقاطع راقصة" على إنستغرام.. إيرانيات يواجهن عقوبات قاسية

تمثل ثلاث شابات إيرانيات قريبا أمام محكمة إسلامية بتهمة نشر فيديوهات على موقع إنستغرام.

ونشرت الشابات فيديوهات لهن وهن يرقصن على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تعتبره إيران "جرما يجب معاقبته".

والرقص في الأماكن العامة ممنوع منعا باتا في إيران، بينما تحميل لقطات راقصة على وسائل التواصل الاجتماعي يحول "الجريمة" إلى "مؤامرة معادية".

ولا يتردد القضاء الذي يهيمن عليه رجال الدين في إصدار أحكام قاسية ضد أولئك الذين يقومون بنشر صور أو فيديوهات للرقص على وسائل التواصل الاجتماعي.

والشابات الثلاث هن صحراء أفشاريان، وسارة شريعة مداري، ونيلوفر موتيائي.

وصحراء أفشاريان ناشطة على إنستغرام ولديها أكثر من 95 ألف متابع.

يذكر أن إيران معروفة بالتضييق على الحريات الفردية، وكثيرا ما تنتقدها منظمات حقوق الإنسان بالتعدي على الحريات الفردية والجماعية.