بسبب وردة، صلاح فوق صفيح ساخن

تتوالى ردود الفعل على تصريحات أدلى بها لاعب المنتخب المصري محمد صلاح خلال البطولة الحالية لكأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر، واعتبرت مؤيدة لزميله في المنتخب عمرو وردة الذي يواجه تهما بالتحرش. واستبعد الاتحاد المصري اللاعب وردة من مشاركات المنتخب في البطولة الأربعاء الماضي على خلفية رسائل جنسية نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بين لاعب الوسط المصري والعديد من النساء، قبل أن يعود الاتحاجد لاحقا عن قراره فيما يبدو تحت ضغط من اللاعبين. ومن بين هؤلاء النساء عارضة الأزياء البريطانية المصرية، ميرهان كيلر التي نشرت مقتطفات من محادثات على واتساب مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما وصفتها الإندبندنت البريطانية بأنه "بذيئة وغير مناسبة". صلاح، على غرار لاعبين آخرين في المنتخب المصري، عبر عن دعمه لمواطنه عمرو وردة، على الرغم من تأكيده على وجوب "معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام" وأن "لا" تعني "لا".

واتهم مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي صلاح بازدواجية المعايير، إذ إنه دعا في حديث إلى مجلة "تايم" الأميركية في أبريل الماضي إلى تغيير طريقة معاملة النساء في العالم الإسلامي، بينما يدافع حاليا عن زميل متهم بالتحرش. واستغرب كثيرون دعوات صلاح لمنح وردة فرصة ثانية خاصة بعدما كشفت صحيفة Record البرتغالية في عام 2017 عن اختصار فترة إعارة اللاعب المصري مع فريق Feirense بعد "مضايقة زوجتي زميلين في الفريق". وعلق الشاعر والكاتب محمد خير بالقول "من أمن العقاب أساء الأدب. هيتحرش تاني واللي هيتحرش بيها هيبقى ذنبها في رقبتك (صلاح)". وقالت الناشطة على تويتر رانيا طارق ردا على تعليق صلاح بالقول "لا توجد عواقب قانونية كافية للتحرش الجنسي، الجماهير تتأثر بشكل كبير بتصرفات الشخصيات العامة. كان يجب على (صلاح) إدانة هذا الإجراء بصوت عال وواضح، أو الالتزام بعدم التعليق.. كان سيكون أفضل"