"بصفتي مالك ناد إسباني".. تركي آل الشيخ يهدد محمد علي

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة السعودية للترفيه، تركي آل الشيخ، إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد المقاول والفنان المصري المقيم في إسبانيا، محمد علي.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته على فيسبوك الجمعة، "هو مصري (محمد علي) وموجود في إسبانيا، وبصفتي مالك لناد في إسبانيا وحاصل على الإقامة فيها .. قررت أن اتخذ الإجراءات القانونية عند أكبر مكتب محاماة في إسبانيا."

وكان الفنان والمقاول المصري محمد علي والذي يقيم في إسبانيا، قد دعا خلال الأسابيع الماضية إلى التظاهر ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واتهم علي الرئيس المصري في سلسلة من الفيديوهات، بتبديد المال العام في مشاريع غير ضرورية، مما استدعى السيسي لتقديم ردا مطولا خلال مؤتمر الشباب الشهر الماضي.

يذكر أن آل الشيخ قد اشترى نادي ألميريا في دوري الدرجة الثانية الإسباني في أغسطس الماضي، والذي أنفق عليه ما يقارب الخمسين مليون يورو.

ويتمتع آل الشيخ بعلاقات جيدة مع السلطات المصرية، وكان قد اشتري نادي بيراميدز المصري..

