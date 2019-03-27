بطاقات آبل الائتمانية.. بماذا تختلف؟

في فعالية ضخمة بولاية كاليفورنيا سعت شركة آبل لتقديم نفسها بشكل مختلف باعتبارها شركة تقدم خدمات ترفيهية ومالية إلى جانب إنتاجها للآيفون. فقد أطلقت خدمة تلفزيونية وبطاقة ائتمانية ومنصة ألعاب على الإنترنت.

البطاقة الائتمانية التي تحمل اسم "آبل كارد" ستكون متاحة الصيف المقبل وتسعى الشركة لأن تكون أسهل في الاستخدام من معظم البطاقات الموجودة حاليا.

خواص جديدة

البطاقة الجديدة من آبل ستكون رقمية وكذلك مادية تحملها في حافظتك، غير أن استخدامها الرقمي يحمل ميزات إضافية بحوافز مالية عند استخدام البطاقة بواسطة تطبيق "آبل باي".

ولن يضطر مستخدمو البطاقة الجديدة إلى تذكر رقم البطاقة إذ يتم تخزينه، وكذلك تغييره عن الحاجة، من خلال التطبيق.

وتقدم آبل نظام مكافآت للمستخدمين على استخدام البطاقة بمقدار 1 في المئة على المعاملات من خلال البطاقة و2 و3 بالمئة رقميا.

ستساعد البطاقة الجديدة المستخدمين على استعراض بياناتهم المالية بطريقة أسهل وباستخدام مزيد من بيانات المستخدم المخزنة على تطبيقات آبل المختلفة مثل أماكن استخدام البطاقة عبر خرائط آبل.

ولم تفصح الشركة عن نسب الفائدة على البطاقة الجديدة، لكنها قالت إنها تتوقع أن تكون النسبة "من بين الأقل" وسط البطاقات المتوافرة بالسوق أمام المستهلكين.