بطلب من ماكين.. هؤلاء يلقون كلمة في جنازته

سيلقي الرئيسيان السابقان باراك أوباما وجورج بوش كلمة خلال مراسم جنازة السناتور جون ماكين، وذلك بناء على طلب الأخير، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وتوفي ماكين إثر معركة طويلة مع سرطان الدماغ، في منزله بولاية أريزونا السبت عن عمر 81 عاما.

مرشح رئاسي سابق وبطل حرب.. وفاة السيناتور جون ماكين

وأفادت شبكة CBS نيوز بأن أوباما وبوش سيتحدثان خلال مراسم تقام في الكاتدرائية الوطنية في واشنطن السبت المقبل، فيما سيتحدث نائب الرئيس السابق جو بايدن في مراسم منفصلة تنظم في أريزونا.

وقال فريدي فورد المتحدث باسم الرئيس بوش لشبكة ABC نيوز إن الأخير "قبل دعوة ماكين" وإنه "يتشرف بأن يطلب منه إلقاء كلمة" في الكاتدرائية الوطنية.

وبحسب حاكم أريزونا داغ دوسي فإن جثمان ماكين سيوضع في كابيتول الولاية الأربعاء الذي يصادف عيد ميلاد السياسي الراحل، على أن ينقل الجثمان إلى العاصمة واشنطن حيث يوضع في الكونغرس الأميركي.

قالوا عن جون ماكين

وطلب ماكين أن يتم دفنه في الأكاديمية البحرية الأميركية في أنابوليس عاصمة ولاية ميريلاند القريبة من واشنطن، بالقرب من قبر صديق قديم له.

وتحدث ماكين عن طلبه هذا خلال لقاء مع برنامج "60 Minutes" في أيلول/سبتمبر 2017.

وقال حينها "أريد عندما أرحل أن تقام المراسم في الأكاديمية البحرية. وأن يكون هناك فقط شخصان يقفان للقول 'هذا الرجل خدم وطنه'".

وستقام مراسم الدفن الأحد الثاني من أيلول/سبتمبر.

جون ماكين.. حياة في صور

وأصدر كل من أوباما الذي هزم ماكين في الانتخابات الرئاسية لعام 2008 وبوش الذي هزمه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 2004، بيانين أشادا فيهما في بالسياسي الأميركي المتشبع بقيم الوطنية والشجاعة.