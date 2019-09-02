هددوه لينسحب.. بطل جودو إيراني يخشى العودة إلى بلده

قال بطل جودو إيراني إنه يخشى العودة لبلاده بعد أن خالف أوامر الحكومة بالانسحاب من بطولة العالم في طوكيو لتجنب مواجهة محتملة لخصم إسرائيلي.



وذكر الاتحاد الدولي للجودو أن سعيد مولاي تلقى أمرا من نائب وزير الرياضة الإيراني دافار زاني بالانسحاب من البطولة.



وقال الاتحاد إن مولاي تلقى بعد ذلك مكالمة من رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية رضا صالحي أميري، الذي أخبره بأن عناصر من أجهزة الأمن متواجدة في منزل والديه.



كان مولاي حامل لقب بطولة العالم، وكان سيواجه اللاعب الإسرائيلي ساغي موكي في المباراة النهائية.



خسر مولاي في الدور قبل النهائي، ولم يضطر لمواجهة موكي الذي فاز بالبطولة.



وقال مولاي "أحتاج للمساعدة. حتى لو أخبرتني سلطات بلدي أنه يمكنني العودة دون أي مشاكل، أنا خائف."