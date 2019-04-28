'بطل منع الانتشار النووي'.. أميركا تودع ريتشارد لوغار

توفي السناتور الجمهوري ريتشارد لوغار الذي ناصر قضية منع الانتشار النووي على مدى 36 عاما قضاها في مجلس الشيوخ الأميركي، الأحد عن 87 عاما.

وقال مركز لوغار وهو مؤسسة غير هادفة للربح مقرها واشنطن في بيان إن السناتور توفي في فراشه بمعهد إينوفا فيرفاكس لأمراض القلب والأوعية الدموية بولاية فرجينيا بسبب مضاعفات صحية.

ولد لوغار في إنديانابوليس في الرابع من نيسان/أبريل 1932 ودرس بجامعة أوكسفورد وخدم في البحرية من عام 1957 إلى عام 1960 كضابط مخابرات.

وبدأ لوغار، وهو أستاذ جامعي اشتهر بالحرص على تحصيل العلم واعتدال السلوك، حياته السياسية رئيسا لبلدية إنديانابوليس من عام 1968 وحتى 1975 قبل أن ينتقل إلى مجلس الشيوخ ويبقى لفترة طويلة من عام 1977 وحتى 2013 ليصبح السناتور الذي أمضى أطول فترة على الإطلاق من ولاية إنديانا.

كان لوغار صوتا جمهوريا مؤثرا في مجال السياسة الخارجية، وشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وتولى أيضا رئاسة لجنة الزراعة. وحاول الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة عام 1996 لكنه فشل.

وانتهت حياة لوجار السياسية عندما حاول في 2012 الفوز بفترة مدتها ست سنوات في مجلس الشيوخ للمرة السابعة لكنه هُزم أمام مرشح من الحزب الجمهوري حظي بدعم حركة حزب الشاي المحافظة لم يرق لها رغبة لوغار في إيجاد حلول وسط غير حزبية للعديد من القضايا.

وركز لوغار خلال وجوده بمجلس الشيوخ على قضية الحد من انتشار الأسلحة النووية على مستوى العالم.

وكان أعظم إنجازاته، بمساعدة السناتور الديمقراطي سام نان، هو صياغة قانون سمح للولايات المتحدة بدفع أموال من أجل تفكيك الأسلحة النووية في الاتحاد السوفيتي السابق والقضاء عليها إضافة إلى الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.

وكان القانون الذي صدر عام 1991 يهدف لمنع سقوط الأسلحة النووية في روسيا وأوكرانيا وبلاروسيا وكازخستان من السقوط في أيدي دول معادية للولايات المتحدة أو جماعات متطرفة.

وبفضل ذلك القانون تم إبطال مفعول 7600 رأس نووي وتدمير 2300 صاروخ وتأمين 24 منشأة لتخزين تلك الأسلحة بحلول نهاية مشوار لوغار في الكونغرس، ما دفع مراقبون إلى وصفه بـ"بطل منع الانتشار النووي".