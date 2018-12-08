Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
رياضة

بطولة ألمانيا: فوز دورتموند وبايرن

من مباراة دورتموند وشالكه Photo: AFP

تابع بوروسيا دورتموند سلسلة انتصاراته في الدوري الألماني لكرة القدم بحسمه دربي إقليم الرور أمام جاره ومضيفه شالكه بهدفين مقابل هدف السبت.

وواصل بايرن ميونيخ حامل اللقب صحوته وانتزع المركز الثاني موقتا بفوز كبير على ضيفه نورمبرغ بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني.

وعزز بوروسيا دورتموند موقعه في الصدارة برصيد 36 نقطة.

وسجل هدفي دورتموند الدنماركي توماس ديلايني والإنكليزي جايدون سانشو مقابل هدف للإيطالي دانيال كاليوري.

فيما سجل للنادي البافاري هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين والفرنسي فرانك ريبيري هدفا.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG