تغلب كريستال بالاس على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الاتحاد في مانشستر، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وبخسارة مانشستر سيتي تجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الثاني واتسع الفارق إلى 4 نقاط بينه وبين ليفربول المتصدر.

سجل أهداف كريستال بالاس جيفري شلاب وأندروز تاونسند ولوكا ميليفويفيتش.

وسجل لمانشستر سيتي إيلكاي غوندوغان و دي بروين.

وخسر تشلسي بدوره على أرضه أمام ليستر سيتي بهدف نظيف، سجله الدولي جايمي فاردي.

​وتغلب مانشستر يونايتد على مضيفه كارديف سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف في أول مباراة بقيادة مدربه المؤقت، مهاجمه النروجي السابق، أولي غونار سولسكاير.