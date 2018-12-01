بطولة إيطاليا: ثلاثية لليوفي على فيورنتينا

تجاوز يوفنتوس مضيفه وغريمه فيورنتينا بثلاثية نظيفة السبت في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل الأوروغوياني رودريغو بنتانكور وجورجو كييليني والبرتغالي كريستيانو رونالدو الأهداف.

وتأهل يوفنتوس إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء بتغلبه على فالنسيا الإسباني.

وعزز يوفنتوس موقعه في الصدارة برصيد 40 نقطة بفارق 11 نقطة أمام مطارده المباشر نابولي.

وبات رونالدو أول لاعب في يوفنتوس يسجل عشرة أهداف في أول 14 مباراة له في الدوري منذ الويلزي جون شارل موسم 1957-1958.