بطولة الدوحة لألعاب القوى.. ذهبية لقطر وأميركية تحطم رقما قياسيا

أحرز القطري معتز برشم، الجمعة، ذهبية مسابقة الوثب العالي، مسجلا 2.37 مترا ضمن بطولة العالم لألعاب القوى الجارية في الدوحة أمام جمهور غفير احتشد في استاد خليفة الدولي.

وتفوق برشم على الروسيين ميخائيل أكيمنكو (2.35 م) وإيليا إيفانيوك (2.35 م بفارق المحاولات)، وكلاهما يخوض البطولة تحت علم محايد بسبب إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى على خلفية فضيحة المنشطات.

وعزز برشم بالتالي رصيده من الميداليات في البطولات الكبرى، وبات يضم حاليا ذهبيتين في بطولة العالم، بالإضافة إلى برونزية أولمبياد لندن 2012، وفضية في أولمبياد ريو 2016.

وكان السوري مجد الدين غزال، صاحب البرونزية في لندن 2017، قد فشل في التأهل إلى النهائي.

من جانبها، حققت الأميركية دليلة محمد رقما قياسيا جديدا الجمعة في فوزها بسباق الــ 400 متر حواجز.

وقطعت محمد (29 عاما) المسافة في زمن قدره 52 ثانية و16 جزءا من المئة، محسنة رقمها القياسي الذي حققته سابقا (52.20) في الولايات المتحدة الأميركية.

فيما حلت الأميركية الثانية التي شاركت في السباق نفسه، وهي سيدي مكلوغين (20 عاما) في المرتبة الثانية بوقت قدره 52 ثانية و23 جزءا من المئة.