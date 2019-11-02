بطولة باريس للتنس: دجوكوفيتش إلى النهائي ونادال ينسحب

بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا، المباراة النهائية لدورة باريس الدولية في كرة المضرب، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، للمرة الثانية على التوالي بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف 7-6 (7-5) و6-4 السبت في الدور نصف النهائي.

ويلتقي دجوكوفيتش في المباراة النهائية الأحد مع الكندي دينيس شابوفالوف الذي استفاد من إعلان الإسباني رافايل نادال انسحابه من مواجهته في المباراة نصف النهائية الثانية، قبل دقائق من موعدها.

ولم يحدد منظمو الدورة الباريسية أسباب انسحاب الماتادور الإسباني، الذي لم يسبق له الفوز بدورة باريس في مسيرته الاحترافية، والذي كان يخوض أول دورة له منذ تتويجه بلقب بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز مطلع سبتمبر الماضي.

ويسعى دجوكوفيتش إلى لقبه الخامس في دورة باريس قبل خوض بطولة الماسترز الختامية في لندن اعتبارا من 10 نوفمبر، حيث يأمل في معادلة الرقم القياسي للأميركي بيت سامبراس بصدارة التصنيف العالمي ستة أعوام.

ويتفوق دجوكوفيتش، صاحب 16 لقبا في الغراند سلام، على شابوفالوف في المواجهات المباشرة بينهما، إذ فاز في المباريات الثلاث التي جمعت بينهما حتى الآن.