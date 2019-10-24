بعثة الأمم المتحدة: انتهاكات خطيرة حدثت في العراق خلال التظاهرات

أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ، وجود أدلة على أن قوات الأمن أفرطت باستخدام الرصاص الحي في فض الاحتجاجات التي شهدها العراق مطلع الشهر الحالي.

وقالت البعثة في تقرير لها إن هناك أدلة على أن قوات الأمن أفرطت باستخدام القوة في مواجهة المحتجين ونفذت عمليات اعتقال جماعية، مشيرة إلى أن تقارير أفادت بأن قوات الأمن حرمت المحتجين من الرعاية الطبية .

وأكد التقرير أن النتائج المؤقتة التي توصلت إليها يونامي تشير إلى انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الانسان ارتُكبت خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وجاء في التقرير "أن مؤشرات عدد القتلى ومدى وحجم ونطاق الإصابات بين المتظاهرين، تشير إلى أن قوات الأمن العراقية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في بغداد وأماكن أخرى في العراق".

وأوضحت البعثة أنها أجرت 145 مقابلة في الفترة من 1 حتى 16 أكتوبر الحالي، مع مراقبين لحقوق الانسان وصحفيين ونشطاء ومحتجين وأقارب للمتظاهرين القتلى وغيرهم.

وكان تقرير لجنة التحقيق في تظاهرات العراق قالت إن قوات الأمن استخدمت القوة بشكل مفرط ما أدى إلى مقتل 149 مدنيا.