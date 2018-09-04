بعد آبل.. ارتفاع قيمة أمازون إلى تريليون دولار

أصبحت شركة أمازن ثاني شركة متداولة عالميا تبلغ قيمتها تريليون دولار، بعد شركة آبل.

وجددت أمازون كيفية تسوق الناس عبر الإنترنت وهي شركة التجزئة الأولى المسيطرة على الإنترنت في العالم.

وخلال عقدين، توسعت الشركة لأبعد من بداياتها في بيع الكتب، وجعل نجاح الشركة الضخم مؤسسها ومديرها التنفيذي جيف بيزوس رقم واحد على قائمة فوربس للمليارديرات في العالم هذا العام.

وعززت الشركة ومقرها سياتل إخلاص العملاء من خلال أجهزة ذكية مثل أليكسا وبرنامج العضوية "برايم" الذي يقدم شحنا مجانيا سريعا فضلا عن مزايا بث الموسيقى والمقاطع المصورة.

وارتفع سهم أمازون بنسبة 1.7 بالمائة، ما أوصل قيمتها السوقية لأكثر من تريليون دولار بقليل.

كانت آبل قد تجاوزت هذا المبلغ في بداية أغسطس/ آب.