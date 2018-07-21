بعد أربع سنوات.. أميركية: هذا هو أفضل مكان بالقاهرة

بعد أربعة أعوام قضتها في مصر، تتحدث روث بيتزولد التي عملت في السفارة الأميركية في القاهرة عن أماكنها المفضلة في المدينة.

ونشرت صفحة السفارة على فيسبوك مقطع فيديو لبيتزولد التي عملت مديرة للمكتب الإقليمي للغة الإنجليزية قبيل مغادرتها، وهي تحكي تجربتها في العاصمة المصرية على مدار أربعة سنوات.

وتقول الموظفة الأميركية: "خلال الأربع سنوات التي قضيتها في مصر، كنت أذهب للسير في شوارع منطقة الخليفة في الأزهر والدرب الأحمر، ودرب اللبانة.. إنه مكان عظيم لأي محب للتاريخ"، تقول بيتزويلد.

وتقع هذه المناطق في القاهرة الإسلامية التي تجمع عدة طرز من المعمار الإسلامي بداية من العصر الأموي مروروا بالعصرين المملوكي والعثماني.

بيتزويلد أشرفت خلال إقامتها في مصر على برامج التبادل الطلابي والبرامج التعليمية مثل برنامج "أكسس" الذي يهدف لرفع مستوى اللغة الإنجليزية عند الشباب المصري.