بعد أمريكا.. متجر إلكتروني إماراتي يتوسع في الصين

أعلن موقع "نون" الخليجي للتجارة الإلكترونية الخميس إطلاق عملياته في آسيا بالتعاون مع شركتين في الصين وهونغ كونغ.

قال المستثمر الإماراتي محمد العبار مؤسس "نون" في بيان صحافي: إن سوق التجارة الإلكترونية في الصين أصبح من بين الأكبر في العالم.

وأوضح أن موقعه يسعى إلى إنشاء شبكة علاقات مع مصنعين صينيين "موثوق بهم" من أجل استيراد البضائع وتوفيرها لزبائنه في الشرق الاوسط.

وتأتي خطوة "نون" ضمن خطة توسعية باتجاه الصين من خلال عقد شراكات دولية بهدف منافسة المواقع الأخرى، والتي في مقدمتها موقع "أمازون" الأميركي.

وأعلن "نون" الشهر الماضي عن اتفاقية شراكة مع موقع "إي بي" الأميركي من أجل السماح لزبائنه بشراء مواد من الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم، حيث تشمل خدمات "نون" حاليا السعودية والإمارات.

وجاء اطلاق الموقع بعد أشهر من استحواذ "أمازون" على "سوق.كوم"، أكبر مواقع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، في صفقة بلغت قيمتها نحو 650 مليون دولار.