بعد أن غرد بالفارسية.. إيرانيون يستجيبون لطلب بومبيو

تفاعل إيرانيون مع تغريدة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التي دعا فيها الإيرانيين إلى توثيق عمليات القمع التي نفذتها طهران ضد المحتجين خلال الأيام القليلة الماضية.

وكتب بومبيو تغريدة على تويتر بالفارسية ثم بالإنكليزيّة جاء فيها "طلبت من المحتجين الإيرانيين أن يرسلوا لنا أشرطة الفيديو والصور والمعلومات التي توثق حملة النظام على المتظاهرين". وأضاف أن "الولايات المتّحدة ستنشر هذه الانتهاكات وتعاقب" مرتكبيها.

وبجرد أن وضع بومبيو التغريدة على حسابه في تويتر، حتى قام الإيرانيون بالرد على التغريدة ونشر مقاطع فيديو وصور تظهر عمليات القتل والقمع التي ترافق مع الاحتجاجات في المدن الإيرانية.

ونشرت ناشطة سياسية إيرانية تدعى مونيكا إيرتل مقطع فيديو يظهر سقوط جرحى برصاص قوات الأمن الإيرانية ارفقته بتعليق قالت فيه إن هذا جزء من "الفظائع" التي خرجت للعلن على الرغم من انقطاع الانترنت في البلاد.

وأقدمت السلطات في إيران على حظر خدمة الانترنت بعد أقل من 24 ساعة على اندلاع الاحتجاجات، لكن رغم ذلك استطاع بعض الناشطين من تسريب مقاطع فيديو لعمليات القمع ضد المحتجين.

وقال مغرد آخر إن هذا النظام (الإيراني) ليس مستعدا أبدا للتخلي عن ديكتاتورية الولي الفقيه.

وطلب كثيرون المساعدة من الولايات المتحدة وأن تتدخل من خلال فرض مزيد من العقوبات على رموز السلطة والمساهمة في اسقاطها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهم في وقت سابق الخميس الحكومة الإيرانيّة بقطع الإنترنت للتستر على ما يجري من "موت ومأساة" وسط موجة من الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأيام الماضية.

واندلعت التظاهرات في إيران مساء الجمعة الماضي بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار الوقود بنسبة تراوحت بين 50 و200 في المئة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن تقارير تحدثت عن "مقتل 106 متظاهرين على الأقل"، متهمة النظام الإيراني بالإسراف في استخدام "القوة القاتلة لسحق التظاهرات السلمية بشكل كبير".

وأعربت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة عن "القلق" إزاء تقارير تفيد عن مقتل العشرات خلال تظاهرات إيران.

وحاولت السلطات الإيرانية، الخميس، الترويج لعودة الهدوء إلى شوارع المدن الإيرانية بعد أسبوع من الاحتجاجات، غير أن الوضع على الأرض يكذب ذلك ويكشف استمرار توقف الحياة في عشرات المدن والبلدات.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن حملة قمع شديدة تجري على الأرض ردا على الاحتجاجات التي شلت الحياة في البلاد خلال هذا الأسبوع.