نشرها ترامب.. "صورة الغضب" خلفية لحساب بيلوسي على تويتر

جعلت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي صورة تجمعها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء خلفية لحسابها على تويتر.

الصورة التي كان ترامب قد نشرها في حسابه وتم تداولها على نطاق واسع تظهر بيلوسي وهي واقفة أمام طاولة الاجتماع في مقابل ترامب الذي كان جالسا.

وكان الاجتماع الذي جمع زعماء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس بالرئيس الأميركي قد أثار ضجة بعد أن أعلن قادة ديمقراطيون اختصاره لأن ترامب "انفجر غاضبا"، ووصف بيلوسي بأنها "سياسية من الدرجة الثالثة".

ترامب نشر الصورة باعتبارها دليلا على أنها هي التي انفجرت من الغضب وغادرت الاجتماع:

لكن بيلوسي اعتبرت أن غضب ترامب مرده هذا الدعم الكبير من الجمهوريين لقرار اتخذه مجلس النواب ضد انسحاب القوات الأميركية من سوريا، بعد أن أيده 129 عضوا جمهوريا.

المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب درو هاميل قدم الشكر لترامب على نشره صورة بيلوسي:

يذكر أن مقطع فيديو لترامب وبيلوسي لدى حضوره جلسة في الكونغرس قبل عدة أشهر تم تداوله أيضا على نطاق واسع بسبب طريقة ترحيبها به: