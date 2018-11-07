إعادة فتح محطة قطار بمدريد بعد إخلائها

أخلت الشرطة الإسبانية محطة قطار أتوتشا في مدريد الأربعاء، بعد العثور على عبوة ناسفة محتملة في حقيبة في محطة برشلونة الرئيسية.

وطلبت السلطات من الركاب إخلاء المحطة في العاصمة من دون تقديمها أو وزارة الداخلية سببا للخطوة. وتبين بعد ذلك أنه إنذار كاذب.

وكانت محطة أتوتشا موقعا لتفجير في مارس 2004 أسفر عن مقتل 193 شخصا وإصابة 2000 شخص، وهو أخطر هجوم إرهابي في إسبانيا.

وفي برشلونة، تم إغلاق خطين للقطارات السريعة مؤقتا في المحطة الرئيسية للمدينة بعد أن رضد جهاز فحص أمني (سكانر) عبوة ناسفة محتملة داخل حقيبة.

وبعد مزيد من الفحوصات أجراها فريق لتفكيك القنابل، أعلنت الشرطة في وقت لاحق عدم وجود خطر ثم أعادت فتح خطي القطارين.