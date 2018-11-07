Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أخبار

إعادة فتح محطة قطار بمدريد بعد إخلائها

ركاب بجانب مدخل محطة أتوتشا في مدريد بعد أن تم إخلاؤها من قبل الشرطة بعد اشتباه في حقيبة

أخلت الشرطة الإسبانية محطة قطار أتوتشا في مدريد الأربعاء، بعد العثور على عبوة ناسفة محتملة في حقيبة في محطة برشلونة الرئيسية.

وطلبت السلطات من الركاب إخلاء المحطة في العاصمة من دون تقديمها أو وزارة الداخلية سببا للخطوة. وتبين بعد ذلك أنه إنذار كاذب.

وكانت محطة أتوتشا موقعا لتفجير في مارس 2004 أسفر عن مقتل 193 شخصا وإصابة 2000 شخص، وهو أخطر هجوم إرهابي في إسبانيا.

وفي برشلونة، تم إغلاق خطين للقطارات السريعة مؤقتا في المحطة الرئيسية للمدينة بعد أن رضد جهاز فحص أمني (سكانر) عبوة ناسفة محتملة داخل حقيبة.

وبعد مزيد من الفحوصات أجراها فريق لتفكيك القنابل، أعلنت الشرطة في وقت لاحق عدم وجود خطر ثم أعادت فتح خطي القطارين.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG