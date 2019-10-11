بعد إزالة تطبيق استخدمه متظاهرو هونغ كونغ.. آبل تدافع عن قرارها

دافع الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك في رسالة إلكترونية بعث بها لموظفي الشركة عن قرار إزالة تطبيق Hkmap.live الذي كان يستخدمه المتظاهرون في هونغ كونغ لتتبع حركات الشرطة.



وبرر كوك القرار الذي وصفه بأنه "لم يكن سهلا" بأن التطبيق المشار إليه كان يتم استخدامه بطريقة "تهدد السلامة العامة"، وهو التبرير ذاته الذي أشار إليه بيان للشركة الخميس.

وكتب كوك أنه كان يتم استخدامه "لتحديد نقاط تفتيش الشرطة ونقاط الاحتجاج وغيرها من المعلومات"، مشيرا إلى أنه "خلال الأيام القليلة الماضية، تلقينا معلومات موثوق بها، من مكتب الأمن السيبراني والجرائم التكنولوجية في هونغ كونغ وكذلك من المستخدمين بأن التطبيق قد تم استخدامه بشكل ضار لاستهداف أفراد الشرطة للقيام بالعنف وللاحتيال على الأفراد والممتلكات، عندما لا تتواجد الشرطة".

وأشار كوك في الرسالة إلى أنه استخدم "بالمخالفة" للقانون في هونغ كونغ وكذلك ولقواعد الاستخدام الخاصة بمتجر آبل.

وكانت شركة آبل قد قالت في بيانها "إن العديد من عملاء الشركة في هونغ كونغ أبلغوها بشأن استخدام "مجرمين" للتطبيق، وأنها أزالته من المتجر بعد قيامها بتحقيق.