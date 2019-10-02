بعد إصابته بانسداد شرياني.. تعليق حملة ساندرز الانتخابية

علـّق السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، الأربعاء، حملته للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، بعد تعرضه لانسداد في أحد شرايينه، بحسب ما أعلنت حملته.

وقال جيف ويفر، كبير مستشاري ساندرز في بيان، إن المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية "أصيب مساء الثلاثاء بألم في الصدر، وخضع للفحص الطبي وتبين أنه يعاني من انسداد في أحد شرايينه"، وأن الأطباء نجحوا في زرع دعامتين له.

وأضاف ويفر أن ساندرز "يتمتع بمعنويات عالية وسيرتاح خلال الأيام القادمة".

كما أعلن ويفر "إلغاء الفعاليات التي سيظهر فيها" ساندرز حتى إشعار آخر.

وكان ساندرز أعلن الثلاثاء أنه تمكن من جمع تبرعات كبيرة في الفصل الثالث من العام تسمح له بالاستمرار بقوة في السباق إلى البيت الأبيض على الرغم من تراجعه في استطلاعات الرأي.

وجمع ساندرز البالغ من العمر 78 عاما بين يوليو وسبتمبر 25,3 مليون دولار، أي أكثر بكثير من المبلغ الذي جمعه في الفصل الثاني وهو 18 مليون دولار.

ويأتي ذلك بينما تراجع ساندرز في الأسابيع الأخيرة من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة في معدل استطلاعات الرأي للمرشحين الديموقراطيين. وقد تقدمت عليه عضو مجلس الشيوخ التقدمية إليزابيث وارن البالغة من العمر 70 عاما.