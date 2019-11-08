العثور على "سبب محتمل" للموت بالسجائر الإلكترونية

قال مسؤولون في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، الجمعة، إنهم تمكنوا من تحديد سبب محتمل للوفيات التي نتجت عن استهلاك السجائر الإلكترونية في عدد من الولايات الأميركية.

ووفقا للمسؤولين فإن أسيتات التوكوفيرول، ويعرف أيضا باسم أسيتات فيتامين (هـ)، قد يكون السبب وراء مقتل ما لا يقل عن 39 شخصا.

واعتمد المختصون على عينات جمعت من أنسجة الرئة لـ29 من المرضى من جميع أنحاء البلاد.

وقالت الدكتورة انا شوستر، نائبة مدير المراكز، إن المختصين عثروا على سموم محتملة من العينات التي جمعت، وأضافت "نحن الآن أقرب إلى معرفة السبب".

وعثر على "رباعي هيدرو كانابينول" وهو مكون نشيط في الماريجوانا في 23 عينة من مجموع العينات الخاضعة للفحص، فيما عثر على النيكوتين في 16 عينة.

وأشار المسؤولون بالمراكز إلى احتمال وجود أكثر من سبب واحد لما حدث وأنهم يفحصون أيضا أجهزة السجائر الإلكترونية.

وأكدت شوستر أن التحقيق لا يزال جاريا حول عدد من المنتجات والمواد الأخرى، مطمئنة المستهلكين حول سلامة أسيتات فيتامين (هـ).

وأوضحت أن هناك فرقا بين استعمال الفيتامين على الجلد وبين استنشاقه من خلال السجائر الإلكترونية.

ولا يزال من المبكر الجزم بتسبب مركب الفيتامين في الوفيات الناتجة عن التدخين الإلكتروني، ويحتاج الأمر إلى المزيد من الدراسات الإضافية.

وأكدت المراكز وجود 2,051 حالة محتملة منذ يوم الثلاثاء، بعدما تم تشخيص 163 حالة جديدة في الأسبوع الماضي.

وقد تم العثور علي المرضي في 49 ولاية ومقاطعة كولومبيا وجزر فيرجن. وارتفع عدد الوفيات المؤكدة من 37 في الأسبوع الماضي إلى 39.