أردوغان يهدد "بسحق الرؤوس"

حذّر الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، السبت، من أنّ بلاده "ستسحق رؤوس" المسلّحين الأكراد في شمال شرق سوريا إذا لم ينسحبوا إلى خارج المنطقة العازلة التي اتفقت أنقرة وواشنطن على إقامتها على طول الحدود مع سوريا.

وقال أردوغان في خطاب "إذا لم يتمّ الانسحاب بحلول مساء الثلاثاء، فسنستأنف (القتال) من حيث توقّفنا وسنواصل سحق رؤوس الإرهابيين"، حسب تعبيره.

واتهمت تركيا، قوات سوريا الديموقراطية بخرق الاتفاق التركي الأميركي، وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن تركيا تلتزم بالاتفاق وإن القوات الكردية قامت بـ 14 هجوما في آخر 36 ساعة.

من جانبها قالت سوريا الديموقراطية إن تركيا فشلت في الالتزام بشروط وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، ورفضت رفع الحصار الذي فرضته على بلدة حدودية رئيسية في شمال شرق سوريا بعد 30 ساعة من سريان الهدنة.

ودعت قوات سوريا الديمقراطية السبت نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الذي تفاوض على الاتفاق مع أردوغان، لتحمل مسؤولية فرض وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام.

وبدأ وقف إطلاق النار بداية صعبة، مع قتال متقطع وقصف حول بلدة رأس العين يوم الجمعة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا السبت إن المقاتلين السوريين الذين تدعمهم تركيا منعوا قافلة طبية من الوصول إلى رأس العين منذ الجمعة.