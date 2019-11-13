بعد التأجيل.. الاتحاد الإسباني يعلن رسميا موعد الكلاسيكو بين برشلونة والريال

أعلنت رابطة الدوري الاسباني أن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ستقام في 18 ديسمبر المقبل.

ونشر الاتحاد الإسباني على صفحته الرسمية على موقع تويتر أن المباراة ستلعب على الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وكانت المباراة مقررة في 26 أكتوبر غير أن اندلاع احتجاجات في الإقليم دفعت الاتحاد المحلي للعبة إلى تأجيلها إلى وقت لاحق.

وشهد إقليم كتالونيا أعمال شغب عقب إعلان المحكمة العليا الاسبانية أخيرا الحكم بسجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاما بسبب دورهم في محاولة الاقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وسيلعب الكلاسيكو في الموعد الجديد المحدد رغم تزامنه مع منافسات كأس الملك وكأس العالم للأندية.