بعد الجبل الأصفر.. كيف تنشئ دولة في أربع خطوات؟

كريم مجدي

أفاق سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صباح 5 سبتمبر، على خبر قيام دولة جديدة مزعومة بينهم تدعى "الجبل الأصفر".

الدولة المزعومة حسب مؤسستها الأميركية اللبنانينة نادرة عواد، أقيمت في منطقة تدعى "بئر طويل" على الحدود المصرية السودانية، لا تطالب بها مصر ولا السودان ولا تتنازعان عليها.

وتستند الدولة المزعومة في حق إقامتها على الإيفاء بالمعايير المنصوص عليها في اتفاقية مونتيفيديو لحقوق وواجبات الدول التي وقعت في ديسمبر عام 1933، بحسب وثيقة "الرؤية والأهداف" المنشورة عبر حساب "الدولة" على تويتر.

لكن الحقيقة أن هذه الخطوة ليست كافية لإنشاء دولة، فإذا أردت تأسيس دولتك الخاصة على غرار "الجبل الأصفر" فربما عليك الإيفاء بالأربعة شروط التالية وفقا لتقرير سابق لصحيفة "فورين بوليسي"، وهم كالتالي:

1- تأكد أنك مؤهل

قبل أن تعلن دولتك الخاصة، يجب عليك التأكد من أن دولتك المزعومة توافق معايير القانون الدولي، والتي تشمل أهم معاييرها على وجود أرض محددة، وسكان دائمين، وحكومة.

وهناك شرط رابع وهو أن تكون الحكومة قادرة على التفاعل مع الدول الأخرى، وهذه النقطة تعتبر جدالية، وقد تم تضمينها في اتفاقية مونتيفيديو التي لا تعد رسميا جزءا من القانون الدولي.

2- أعلن الاستقلال

ليس معنى أنك أوفيت بشروط الدولة أنك أصبحت دولة حقيقية، لكن رغم ذلك فإنه يمكنك التمتع ببعض الحقوق مثل ممارسة السيادة وضمان السلامة الإقليمية، بحسب ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي العام بجامعة أكسفورد ومؤلف كتاب "الاعتراف في القانون الدولي".

ونظريا، يضمن ميثاق الأمم المتحدة حظر استخدام القوة ضد الدول التي أعلنت استقلالها جديدا، وذلك للقواعد التي تم إرسائها خلال الحرب الباردة لحماية الدول التي لم يتم الاعتراف بها بعد من الكيانات الأخرى، خاصة تلك التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي.

3- احصل على اعتراف دولي

لا يوجد جدوى حقيقية من ادعاء وجود دولة، ما لم يتم الاعتراف بها رسميا من بقية الدول. فالاعتراف الدولي هو الذي يعطي الدولة الشرعية في المجتمع الدولي، لكن الأمر ليس سهلا إذ تتحكم فيه التوجهات السياسية بجانب القوانين الدولية.

ويخضع أمر الاعتراف بدولة ما في الولايات المتحدة على سبيل المثال لقرار الرئيس، فللرئيس الأميركي الحق في الاعتراف بدولة أو رفضها، وهو الذي يستطيع إقامة علاقات دبلوماسية مع هذه الدولة بناء على المصلحة الوطنية.

4- انضم للأمم المتحدة

منذ تأسيسها في عام 1945، أصبحت العضوية في الأمم المتحدة المعيار الذهبي للشرعية الدولية، فعندما يتم قبولك بالأمم المتحدة فإن هذا يعتبر موافقة على إقامة دولتك، بحسب تالمون.

"إنه (الانضمام للأمم المتحدة) هو بمثابة طابع بريدي، بأنك أصبحت عضوا كامل العضوية في المجتمع الدولي"، يقول تالمون لفورين بوليسي.

أما عملية الانضمام إلى الأمم المتحدة فتعتبر غير معقدة، كل ما عليك هو إرسال رسالة للأمين العام للأمم المتحدة تطلب العضوية فيها.

بعدها ستجتمع الجمعية العامة بعد إحالة مجلس الأمن لطلبك، وهناك في الجمعية سيتوجب عليك الحصول على أغلبية الثلثين لكي تنضم للأمم المتحدة.

أما السؤال، هل يستطيع مؤسسو "الجبل الأصفر" تكوين دولتهم فعلا؟

للإجابة على هذا السؤال، يمكننا ضرب مثل بدولة ترانسنيستريا التي تمتلك حكومة على أرض الواقع، وسكانا دائمين، وحدودا على الأرض، وتتوافق مع معايير اتفاقية مونتيفيديو.

وترانسنيستريا هي دولة انفصالية تكونت في عام 1990 عقب استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، في شريط ضيق بين نهر دنيستر بجمهورية مولودوفا وبين الأراضي الأوكرانية.

لكن كما قلنا فإن الإيفاء بشروط الاتفاقية لا يعني أنها دولة في نظر الآخرين، إذ تفتقر إلى اعتراف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتفتقر إلى اعتراف جيرانها مثل مولودوفا، وأوكرانيا، ورومانيا.

يذكر أن دولة ترانسنيستريا لم تشهد اعترافا إلا من ثلاث دول غير معترف بها أيضا، مثل أبخازيا، وجمهورية مرتفعات قرة باغ، ودولة أوسيتيا الجنوبية.