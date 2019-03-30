بعد الحادثة.. الرويشد يطمئن محبيه

ظهر الفنان الكويتي الشهير عبد الله الرويشد السبت في مقطع مصور على موقع إنستغرام، يطمئن خلاله محبيه على صحته، معلنا بدء رحلة تعافيه إثر سقوطه على المسرح خلال حفل فني الجمعة في العاصمة الكويت.

وشكر الرويشد كل من سانده في أزمته الصحية الطارئة التي دفعت مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي إلى الاعتذار عن مشاركة الرويشد في حفل كان مقررا السبت.

وقال المركز في تغريدة على تويتر إنه "يطمئن محبي الفنان الكبير عبدالله الرويشد ونتحمد له بالسلامة، ونود أن نعتذر من الجمهور الكريم عن عدم مشاركته في حفل أغاني عبد اللطيف البناي الليلة، نظرًا للظرف الصحي الطارئ"

وكان الرويشد تعثر خلال الحفل بأحد الأسلاك على المسرح ما أدى لسقوطه، ونقله إلى المستشفى، بعد إصابته بخلع في الكتف.

وحظي الرويشد بتعاطف واسع من محبيه وزملائه الفنانين، وتصدرت الحادثة منصات التواصل الاجتماعي الخليجية.