حرق سيارة امرأة سعودية في مكة

تبحث الشرطة السعودية عن مجهولين أقدموا على إحراق سيارة امرأة، بعد أيام قليلة من سماح السلطات للنساء بقيادة السيارات في المملكة الخليجية.

وقالت شرطة مكة في بيان أصدرته في وقت متأخر الثلاثاء إن الأجهزة الأمنية تحقق في الحادث.

وذكرت سلمى الشريف التي تعمل محاسبة بالقرب من مدينة مكة للإعلام المحلي

أنه تم احراق سيارتها عمدا هذا الاسبوع من قبل رجال "يعارضون قيادة المرأة للسيارات".

شاهدالجهل المُدقع

اول حادث حرق سيارة لمواطنة سعودية اعتراض شباب حارتها الاشراف لقيادة السيارة

سلمى الشريف قرية الصمد محافظة الجموم غرب مكة pic.twitter.com/ZnJ2bBQvWY — صالح بن زيد (@salihbnzeid) July 2, 2018

وقالت الشريف (31 عاما) إنها تعرضت للمضايقة من رجال في حيها بعدما بدأت قيادة سيارتها لتخفيف الأعباء المالية عن كاهلها.

وأضافت لصحيفة عكاظ المحلية "أنا أعمل محاسبة في أحد الأسواق براتب لا يتجاوز الأربعة آلاف ريال، وأضطر لتخصيص نصفه للسائق الذي ينقلني لمقر عملي إضافة إلى تنقل والدي المسنين لقضاء احتياجاتهما".

وتابعت "منذ اليوم الأول للقيادة وأنا أتعرض لألفاظ نابية من بعض الشبان أسمعها في الذهاب والإياب، إذ يتهكمون علي بالقول، لا يوجد عندنا بنات يسقن".

وحصلت الشريف على دعم من عدد كبير من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرض بعضهم صورة سيارتها المحترقة ووصفوا الهجوم بأنه "إرهابي".

وسعت السلطات إلى تأكيد الموافقة الدينية على قيادة النساء، إلا أن العديد لا يزالون يخشون المتشددين على وقع تصريحات معادية للنساء على وسائل التواصل الاجتماعي.