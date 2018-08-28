بعد السيارات.. سعوديات يقدن طائرات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أنها منحت خمس نساء سعوديات رخصا لقيادة طائرات شركات الطيران، بحسب ما أوردت صحيفة "عكاظ" السعودية الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها، إن ذلك "يأتي في إطار تمكين المرأة السعودية من العمل في قطاعات الطيران" وهى إحدى استراتيجيات منظمة الطيران العالمية (إيكاو).

وتحدثت الهيئة عن وجود معاهد للجنسين لتعليم الطيران، وأضافت "ندعم ونشجع عمل المرأة في القطاع"، مشيرة إلى توظيف عدد كبير من النساء فى الهيئة أو شركات مقدمي الخدمات في الآونة الأخيرة.

وباشرت نساء السعودية قبل نحو شهرين قيادة السيارة بأنفسهن بعد رفع حظر استمر لعقود، في خطوة إصلاحية تاريخية قد تفتح أبواب المملكة المحافظة على مرحلة جديدة من الانفتاح الاجتماعي.

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وكانت السعودية البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من قيادة السيارة.

ورغم السماح لهن بقيادة السيارة، تخضع النساء في السعودية لقيود متشددة في مجالات أخرى مثل حرية العمل أو السفر، إذ يحتجن إلى موافقة الزوج أو الأب أو الأخ او الابن.